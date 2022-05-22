روسيا تمنع بايدن ووزير خارجيته ورئيس CIA من دخول البلاد .

موسكو 21 مايو 2022م ( وال ) – أعلنت الخارجية الروسية ، اليوم السبت ، إدراج الرئيس الأمريكي ” جو بايدن ” ووزير خارجيته ” أنتوني بلينكن ” ورئيس جهاز المخابرات المركزية الأمريكية إلى قائمة الممنوعين من دخول روسيا.

وقالت الخارجية الروسية إنها أدرجت المسئولين الأمريكيين على رأس قائمة من ( 963 ) مواطنا أمريكيا لمنعهم من دخول أراضيها.

ومن ناحية أخرى ، أعلنت الخارجية الروسية ، اليوم السبت، فرض عقوبات ضد ( 26 ) شخصية كندية، من بينهم زوجة رئيس الوزراء ” جاستن ترودو ” .

وقالت الخارجية الروسية إن هذه العقوبات المرتقبة تأتي لمناهضة هذه الشخصيات لروسيا.

وكانت كندا أعلنت فرض عقوبات إضافية على ( 14 ) من الأثرياء الروس، ممن تقول إنهم على صلة بنظام الرئيس الروسي ” بوتين ” .

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