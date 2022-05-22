افتتاح عيادتي أسنان بجمعية الهلال الأحمر الليبي بسرت.

سرت 21 مايو 2022م (وال) – افتتحت جمعية الهلال الأحمر الليبي بسرت اليوم السبت عيادتين أسنان مجهزتين بأحدث المعدات بحضور مدير الفرع ورؤساء الأقسام بالجمعية وعدد من الأطباء المتخصصين.

وقال رئيس قسم الصحة المجتمعية بالجمعية ” محمد عبد النبي ” لمراسل وكالة الأنباء الليبية إن افتتاح العيادتين لعلاج مشاكل الأسنان سيخفف الأعباء على المصحات الأخرى باعتبار أن كافة الأسعار مناسبة بجمعية الهلال الأحمر الليبي بسرت

وأوضح أن العيادتين تم تجهيزهما بالكامل أحدهما للرجال والأخرى للنساء، وأن العيادتين ستقدمان خدماتهما في عمليات الحشو وعلاجات الالتهابات والتسوس والفك والتنظيف وغيرها.

(وال)