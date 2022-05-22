ليبيا نيوز

توقيع برتوكول تعاون فني بين الفرق المشاركة مهرجان الأصيل للموسيقات المغاربية المألوف والموشحات .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

صفاقس 21 مايو 2022م (وال) – صرح الفنان ” سالم عيسى ” رئيس الوفد الفني الليبي المشارك في مهرجان الأصيل للموسيقات المغاربية – المألوف والموشحات – والذي يقام بمدينة صفاقس بدولة تونس تحت شعار (عطور المألوف والفن الغرناطي) أنه تم في اليوم الختامي للمهرجان توقيع برتوكول تعاون فني بين الفرق المشاركة من دول المغرب العربي، ليبيا، تونس، المغرب ،الجزائر.

وأوضح الفنان ” سالم عيسى ” أن البرتوكول الذي وقعه عن الجانب الليبي الفنان ” حسن البيجو ” مدير فرقة الرواد للموسيقى يتضمن إقامة المهرجانات والحفلات وتبادل الزيارات والتعاون في الاستشارات الفنية بين الفرق.

 (وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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