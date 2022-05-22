وكالة أنباء ( وام ) : الدبيبة يلتقي في ابوظبي " بن زايد " ويهنئه بتوليه رئاسة دولة الإمارات .

طرابلس 21 مايو 2022م ( وال ) – أفادت وكالة الانباء الإماراتية ” وام ” بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” هنأ الشيخ ” محمد بن زايد آل نهيان ” بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات خلفا للشيخ ” خليفة بن زايد آل نهيان “.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما في قصر الشاطئ في الإمارات اليوم السبت وقدم خلاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية التعازي في وفاة الشيخ ” خليفة بن زايد آل نهيان ” .

ووفقا لــ ” وام ” فقد شكر ” محمد بن زايد آل نهيان ” ” الدبيبة ” معربا عن تقديره لما عبر عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم ، متمنيا لليبيا وشعبها الشقيق التوافق والسلام والتنمية والاستقرار .

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