ليبيا نيوز

وكالة أنباء ( وام ) : الدبيبة يلتقي في ابوظبي " بن زايد " ويهنئه بتوليه رئاسة دولة الإمارات .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 21 مايو 2022م ( وال ) – أفادت وكالة الانباء الإماراتية ” وام ”   بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” هنأ الشيخ ” محمد بن زايد آل نهيان ” بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات خلفا للشيخ ” خليفة بن زايد آل نهيان “.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما في قصر الشاطئ في الإمارات اليوم السبت وقدم خلاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية التعازي في وفاة الشيخ ” خليفة بن زايد آل نهيان ” .

ووفقا لــ ” وام ” فقد شكر ” محمد بن زايد آل نهيان ” ” الدبيبة ” معربا عن تقديره لما عبر عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم ، متمنيا لليبيا وشعبها الشقيق التوافق والسلام والتنمية والاستقرار .

 … (وال)…

 

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وكالة الأنباء الليبية

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