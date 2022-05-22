أوكرانيا ترفض إيقاف إطلاق النار وتقديم التنازلات لروسيا

قال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك، إنّ بلاده تستبعد إيقاف إطلاق النار مع روسيا، إلا في حال انسحبت من كافة المناطق التي سيطرت عليها.

وأشار إلى أنّ تقديم التنازلات، وإيقاف القتال سينعكس بشكلٍ سلبي على أوكرانيا، لأنّ روسيا ستضرب بقوة بعدما تجمع قواها، وأكد أنّ موقف بلاده أصبح أكثر صلابة.

وأوضح أنّ إيقاف القتال سيساعد الروس على تعزيز قوتهم وأسلحتهم، وتصحيح الأخطاء التي وقعوا بها خلال الحرب، ليبدؤوا بعد ذلك هجوماً واسعاً أكثر دموية.

ورفض بودولياك الدعوات الغربية لوقف إطلاق النار بشكلٍ فوري مع بقاء روسيا في المناطق التي سيطرت عليها، ووصف هذه الدعوات بالغريبة، وقال إن استئناف مفاوضات السلام مشروط بمغادرة روسيا الأراضي التي احتلتها في جنوب وشرق أوكرانيا.

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