صدور عدد جديد من مجلة عالم الكتاب 

القاهرة 22 مايو 2022 (وال) _ صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، العدد السادس والستون من مجلة عالم الكتاب، التى يرأس تحريرها الدكتور زين عبد الهادي.

جاء العدد فى 164 صفحة من القطع الكبير، ويتضمن العدد اختفاء فى ملف خاص بالكاتب الروائي السيد نجم، يضم حوارا مع الكاتب وقراءة فى رواية “حكايات طرح النيل” أعدها الدكتور صلاح فضل، و عدد من الملفات الأخرى.

ويتضمن العدد ملفا خاصا عن حكايات المقاهي الأدبية، وحوارات هامة مع الروائى الجزائري سعيد خطيبي، وشريف العصفور، وأيضا ترجمة رواية “فيليللين” الحائزة على جائزة الكتاب الكبير لعام 2021 ، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى التى يضمها العد(وال _ القاهرة) ح م / هـ ع

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