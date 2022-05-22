صدور كتاب (الخبز وأهميته في حضارات العالم) بترجمة عربية

الكويت 22 مايو 2022 (وال) _صدرت حديثًا عن دار العربي للنشر ترجمة عربية لكتاب “الخبز.. الأهمية الثقافية والرمزية لدى حضارات العالم المختلفة”، من تأليف بردراج ماتفليجيتفيتش، بترجمة ندى نادر.

يرصد الكتاب العادات والطقوس والحكايات والأساطير والأقوال التي تحكي قصة الخبز، في بلاد ما بين النهرين، ومصر، واليونان القديمة، وروما القديمة، والعالم الجديد، ويظهر المؤلف كيف يتم تصوير الخبز في الأدب والفن، مع رسوم توضيحية، ويفحص بشكل خاص دور الخبز في ديانات العالم الرئيسية.

كما يوضح سبب كتابته لهذا الكتاب، وهي السنوات العجاف من طفولته خلال الحرب العالمية الثانية، واحتجاز والده في معسكر اعتقال ألماني، والتحذير من خطر الجوع الوشيك في “العالم المتقدم”.

ويركز كذلك على أهمية الخبز في التاريخ العربي، ويذكر أنه استعان بكُتّاب عرب مهمين، فيشير إلى عمل إحسان صدقي الأحمد العمد الذي كتب دراسة تاريخية عن الخُبز في الحضارة الإسلامية، كما يشير إلى أن جمال الغيطاني أرسل له المخطوط من القاهرة وترجمها له مترجم في البوسنة، ما أتاح له الوصول إلى مصادر عديدة في اللغة العربية.

المؤلف بردراج ماتفليجيتفيتش (1932 ـ 2017): كاتب وباحث وُلِدَ في موستار في البوسنة والهرسك.

درَّس الأدب السلافي في جامعة باريس “السوربون نوفيل” من 1991 إلى 1994، ثم انتقل إلى جامعة “سابينزا” في روما حتى عام 2007.

اشتهر بكتابه “البحر الأبيض المتوسط.. ثقافة المناظر الطبيعية”، الذي طُبِعَ في مطبعة جامعة كاليفورنيا (2000)، وهو عمل أساسي للتاريخ الثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتُرجِم إلى أكثر من عشرين لغة، هو أيضًا مؤلف لأكثر من عشرين كتابًا، أشهرها “سراييفو” (1998) الفائز بجائزة “ريميو ستريجا أوروبا” عام 2003، كما فاز كتاب “فينيسيا الأخرى.. أسرار المدينة” بجائزة Reaktion Books لعام 2007، وفاز كتاب “الخبز” بجائزة Premio Internazionale De Lollis لعام 2009.(وال _ الكويت) ح م / هـ ع

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