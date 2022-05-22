زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين.

مانيلا 22 مايو 2022 (وال) – ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر إقليم “باتانجاس” الواقع في جزيرة لوزون الرئيسية الفلبينية اليوم الأحد .

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن الزلزال، وقع على بعد 66 كلم جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا وكان على عمق 132 كيلومترا، وعلى بعد حوالي 21 كيلومترا شمال غربي بلدة “كالاتاجان”.

وشعر السكان بالزلزال في العاصمة مانيلا وإقليمي “بولاكان” و”أورينتال ميندورو”. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات على الفور.

وسُجل أخر زلزال قوي ضرب الفلبين في أكتوبر 2013، وبلغت بقوة 7.1 درجة وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا.

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