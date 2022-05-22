ليبيا نيوز

روسيا تسعى إلى مبادلة أسرى آزوفستال بسياسي أوكراني

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال خبير السياسة الخارجية الروسية ليونايد شلوتسكي، إنّ موسكو تدرس إجراء عملية تبادل بين أسرى آزوفستال والسياسي الأوكراني الموالي لها فيكتور ميدفيدتشوك.

وتسعى موسكو من خلال هذه المبادلة لاستعادة حليفها الوفي في أوكرانيا، والذي اعتُقل في منتصف أبريل الماضي واتهم بالخيانة والاختلاس.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اقترح على روسيا في وقتٍ سابقٍ إجراء عملية مقايضة بين ميدفيدتشوك وأسرى أوكرانيون، موجودين لدى موسكو.

يُذكر أنّ فيكتور ميدفيدتشوك يعتبر الحليف الأوثق، والأكثر قرباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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