روسيا تسعى إلى مبادلة أسرى آزوفستال بسياسي أوكراني

قال خبير السياسة الخارجية الروسية ليونايد شلوتسكي، إنّ موسكو تدرس إجراء عملية تبادل بين أسرى آزوفستال والسياسي الأوكراني الموالي لها فيكتور ميدفيدتشوك.

وتسعى موسكو من خلال هذه المبادلة لاستعادة حليفها الوفي في أوكرانيا، والذي اعتُقل في منتصف أبريل الماضي واتهم بالخيانة والاختلاس.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اقترح على روسيا في وقتٍ سابقٍ إجراء عملية مقايضة بين ميدفيدتشوك وأسرى أوكرانيون، موجودين لدى موسكو.

يُذكر أنّ فيكتور ميدفيدتشوك يعتبر الحليف الأوثق، والأكثر قرباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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