استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في جنين والقدس.

جنين 22 مايو 2022 (وال) – استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة ، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في جنين بالضفة الغربية المحتلة .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب أمجد الفايد (17 عاما)استشهد ، وأصيب شابا آخر بعيار ناري في البطن ، وحالته حرجة، خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها.

ونقلت الوكالة عن والد الشهيد بأن قوات الاحتلال أعدمت نجله أمجد بـ11 رصاصة، حيث أصابته بعيار ناري في الساق، ثم أمطرته بالرصاص في كافة أنحاء جسده.

كما أصيب شاب بجروح، إثر إطلاق مستوطن النار عليه في حي الشيخ جراح ، شرق مدينة القدس المحتلة .

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