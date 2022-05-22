مقتل خمسة جنود و30 "إرهابيا" في هجوم شمال بوركينا فاسو.

واغادوغو 22 مايو 2022 (وال) – أعلن الجيش في بوركينا فاسو مقتل خمسة من جنوده و30 ارهابيا في شمال البلاد إثر هجوم يُشتبه بأن متشددين نفذوه على وحدة عسكرية.

وقالت هيئة أركان الجيش في بيان إن “الوحدة العسكرية في بورزانحا”، إحدى بلدات إقليم بام في وسط شمال البلاد ، ردت بقوة على هجوم استهدف قاعدتها السبت” شنه “إرهابيون جاءوا بأعداد كبيرة مدججين بالسلاح”.

وأكد البيان مقتل خمسة جنود وإصابة عشرة خلال القتال.

وأوضح البيان أن “الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثين إرهابيًا” .. لافتة إلى أن المهاجمين “اضطروا للتراجع أمام القوة النارية لعناصر الوحدة وتدخل الطيران”.

ويأتي ذلك الهجوم بعد يومين على مقتل 11 جنديًا في شرق البلاد إثر هجوم نفذه إرهابيون على وحدة عسكرية.

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