أبوجناح يُشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في الدورة الـ “57” بجنيف

جنيف 22 مايو 2022 (وال)- يشارك نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للدورة الـ “57” بمدينة جنيف السويسرية.

هذا ويستمر الاجتماع خلال يومي 21 – 22 مايو الحالي، على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ “75”، وذلك لاستكمال ما بدأته اجتماعات الدورة الـ “56” لمجلس وزراء الصحة العرب في جمهورية مصر العربية في مارس الماضي.

وثمن السيد أبوجناح على المجهودات المبذولة من قبل المجلس في تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات هامة خلالها، والتوفيق فيما سيتم مناقشته من بنود على جدول أعمال الدورة الـ “57”، لتتويج الجهود الهادفة وتوحيدها لخدمة أبناء الوطن العربي ودعم أمنهم الصحي والاجتماعي. (وال) ح س/ ر ت

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