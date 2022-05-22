السفارة الأمريكية لدى ليبيا تعبر عن ارتياحها بما حققته اجتماعات الجولة الثانية للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالمسار الدستوري

طرابلس 22 مايو 2022 (وال)- عبرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن ارتياحها؛ بما وصفته مؤشرات التقدم الذي أحرزته اجتماعات الجولة الثانية للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة التي اختتمت مؤخرا بالقاهرة فيما يتعلق بالمسار الدستوري، قائلة: “إن هذا ما تحتاجه ليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار”.

وأوضحت السفارة الأمريكية – في تغريده عبر حسابها الرسمي بموقع تو يتر- “نشجع المشاركين على إكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في يونيو”، معتبرة أن هذه المحادثات “أفضل فرصة متاحة حتى الآن هذا العام لوضع ليبيا على طريق انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن”.

ودعت المجلسين إلى الاضطلاع بواجباتهم ومسؤولياتهم المحددة في الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات المغربية.

وحثت السفارة مجلسي النواب والدولة إلى استكمال مهامهما عندما يجتمعان في الجولة الثالثة في 12 يونيو المقبل في القاهرة، لإتاحة الفرصة لإجراء انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن. (وال) هــ ش/ ر ت

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