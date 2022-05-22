مراسل “وال” اختتام فعّاليات مهرجان قرطاج الدولي للمنودراما بمشاركة ليبية ناجحة

تونس 22 مايو 2022 (وال)- اختتمت بالعاصمة التونسية؛ فعّاليات مهرجان قرطاج الدولي للمنودراما في دورته الرابعة بمشاركة 13 دولة بينها ليبيا للمرة الأولى.

هذا وقد تضمن المهرجان مسابقة لجنة النقاد، حيث بلغ عدد الأعمال المسرحية المطابقة لشروط داخل التقييم 14 عملا، تحصلت خلاله مسرحية بدون تأشيرة لفرقة كالوس من مدينة بنغازب للكاتب جمال الدريوي، والمخرج توفيق الفيتوري، وتشخيص حمزة بليبلو على جائزة النقاد.

وقال مدير فرقة كالوس الفنان حمزة بليلبلو – لمراسل “وال”: “تطرح بدون تأشيرة قضية الهجرة غير القانونية التي صارت للمواطن العربي شرعية المسعى، فلقد ذاق ذرعا بالحروب وويلاتها من الدمار وضنك العيش، وأصبح يرى الحياة في زوارق الموت إلى أوروبا، في حين أن الحقيقة مغايرة تماما، فالغرب هو المدبر لإشعال فتيل الحرب في مختلف الدول العربية”.

وأوضح بليبلو أن هذه المشاركة الدولية كانت بدعم من الهيئة العامة للخيالة والمسرح والمتمثلة في الأستاذ محمد البيوضي، موجهًا رسالة إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وهيئة المسرح والخيالة قائلا: “نتمنى منهم الوقوف بجانبنا ومساندة تواجدنا في كافة المحافل الدولية، لأننا نشارك باسم دولة ليبيا ونعتبر جسر مسلموسًا لتبادل الثقافات”.

وأشاد بليبلو بالجوائز الدولية التي تحصدها الفرق المسرحية في شرق البلاد، مُثنيًا على مخرجات رحم المعناة لركح الليبي.

وتابع بليبلو: “تحصل الممثل حسين العبيدي على جائزة أفضل ممثل عن مسرحية “إلى أين” للمخراج عوض الفيتوري، فرقة المسرح الوطني ورفع الستار عن ركح المهرجان؛ بمشاركة للمسرح القومي بمسرحية مخالب الماء، من بطولة الفنانة سعاد خليل ومن إخراج سعد المغربي”.

من جهته، قال مدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بنغازي محمد بوغرارة: “للأسف في ظل غياب الميزانية؛ معظم الفرق المسرحية تعتمد على علاقاتها الشخصية في توفير نفاقات المشاركات الدولية، وهذا الأمر يُعد مخجلا أمام ما تحصده تلك المشاركات من ثناء وجوائز دولية، الأمر الذي يجعلها تتصدر قائمة الدعوات في شتى المحافل الثقافية”.

ويأمل بوغرارة الذي تقلد منصبه منذ عام؛ أن تحظى الفرق المسرحية والموسيقية وغيرها من مجالات الفنون بالدعم الحكومي اللازم، بما يكفل لها المنافسة في ظروف أفضل بما يلقيق بها أمام نظيرتها العربية.

وأضاف بوغرارة أن فاعليات المهرجان شهدت توقيع كتابًا للمؤلف المسرحي علي موسى الفلاح بعنوان (التحطيم اللعب على حجم الصدفة)، وكرمت لجنة المهرجان الفنان الليبي فتحي كحلول على مسيرته الزاخرة بالعطاء الدرامي والمسرحي. (وال) هــ ش/ ر ت

كتب| هدى الشيخي

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