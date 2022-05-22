المركز الوطني لمكافحة الأمراض : وصول نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال .

طرابلس 22 مايو 2022 (وال) – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن وصول نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال .

وأوضح المركز في بيان له أن التطعيمات ستكون قريبًا متوفرة في جميع المراكز الصحية الخاصة بتلقي التطعيم ، منوها إلى أن شلل الأطفال أصبح الآن نادرًا وأن أخر حالة تم رصدها في ليبيا كانت في سنة 1991.

يشار ألأى أن شلل الأطفال هو مرض فيروسي معدِ يغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن، وينتقل هذا الفيروس من شخص لآخر عن طريق البراز، أوعن طريق المياه الملوثة أو الطعام .

وتتمثّل أعراض المرض الأوّلية في ارتفاع درجة الحرارة والتعب والصداع والتقيّؤ وتصلّب الرقبة والشعور بألم في الأطراف.

كما أن شلل الأطفال من الأمراض المهمة التي ينصح بالالتزام بأخذ التطعيمات الخاصة بها ضمن برامج التطعيم التابع للمركز الوطني ، وهو جزء من التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة، ويتم إعطاءه للأطفال من عمر يوم حتى ستة سنوات .

..(وال)..