مانشستر سيتي يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر 22 مايو 2022 (وال) -حقق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على أستون فيلا بـ(3-2)، منهيا بذلك أسابيع من التشويق والإثارة في “البريمرليغ”. وكان “سيتي” منهزما بهدفين، قبل أن يعود بقوة ويسجل (3) أهداف في أقل من (5) دقائق، عن طريق كل من إلكاي جوندوجان (76د و81د) ورودريغو هيرنانديز (78د). […]

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