فوز رواية “خبز على طاولة الخال ميلاد” بالجائزة العالمية للراوية العربية

بنغازي 22 مايو 2022 (وال)- أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، فوز رواية “خبز على طاولة الخال ميلاد” للكاتب محمد النعّاس بالدورة الخامسة عشرة من الجائزة لعام 2022.

وتعد رواية “خبز على طاولة الخال ميلاد” رواية النعّاس الأولى حيث كتبها في ستة أشهر أثناء فترة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كوفيد – 19.

ويعتبر النعاس الذي يصف روايته “حصنه من الدخول إلى مرحلة الجنون”، ثاني أصغر كاتب فاز بالجائزة فهو يبلغ من العمر 31 عامًا وأول كاتب ليبي يحظى بها.

وقد جرى اختيار الرواية الفائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت، الذي فاز بالجائزة عام 2015 عن روايته “الطلياني”، وعضوية إيمان حميدان الكاتبة اللبنانية، وعضو الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي؛ وبيان ريحانوفا أكاديمية ومترجمة بلغارية؛ وعاشور الطويبي، طبيب، شاعر، ومترجم من ليبيا؛ وسعدية مفرح، شاعرة وناقدة من الكويت. (وال) هــ ش/ ر ت

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