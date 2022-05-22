ليبيا نيوز

السفارة الأمريكية لدى ليبيا تعبر عن ارتياحها بما حققته اجتماعات الجولة الثانية للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالمسار الدستوري.

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  22 مايو   2022 م ( وال ) –   عبرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن ارتياحها بما وصفته مؤشرات التقدم الذي أحرزته اجتماعات الجولة الثانية للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة  التي اختتمت مؤخرا بالقاهرة فيما يتعلق بالمسار الدستوري  ، قائلة  ” إن هذا ما تحتاجه ليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار ” .

وأوضحت السفارة الأمريكية، في تغريده عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي  تو يتر : «نشجع المشاركين على إكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في يونيو»، معتبرة أن هذه المحادثات «أفضل فرصة متاحة حتى الآن هذا العام لوضع ليبيا على طريق انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن».

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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