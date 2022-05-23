وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات يتابع سير العمل الأمني بمنطقة الشاطئ .

طرابلس 22 مايو 2022 ( وال ) – اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء”بشير الامين” صباح اليوم الاحد مع مدير أمن الشاطئ عميد “صلاح السنوسي” .

وتم خلال هذا الاجتماع استعرض الأوضاع الأمنية داخل منطقة الشاطئ وسير العمل الأمني ودورها في حفظ الامن والتعاون مع الأجهزة الامنية داخل نطاق عمل المديرية .

كما تطرق الاجتماع لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المديرية ووضع الحلول لها من أجل تعزيز الامن وتقديم افضل الخدمات لاهالي وسكان المنطقة .

وشدد ” الامين ” على ضرورة متابعة عمل مراكز الشرطة التابعة للمديرية في تنفيذ المهام المكلفة بها و تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل بكل جدية مع البلاغات والشكاوي التي ترد من المواطنين بما يساهم في تعزيز الأمن وضبط المطلوبين والمجرمين والتحلي بالضبط والربط والتقيد بالإجراءات الضبطية والتعاون والتنسيق الأمني لتعزيز الأمن داخل نطاق عمل مديرية أمن الشاطئ .

( وال )