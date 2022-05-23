ليبيا نيوز

مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بزوارة يلتقي عميد البلدية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 زوارة 22 مايو 2022 (وال) – التقى عميد بلدية زوارة، اليوم الأحد، مع مدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بزوارة.

وتناول اللقاء جملة من المواضيع والآراء المتعلقة بالتعاون المشترك لتعزيز ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد بمختلف القطاعات والمؤسسات بالبلدية.

وعبر عميد بلدية زوارة عن تقديره لكافة العاملين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمختلف إداراتها ومكاتبها وفروعها.

ويأتي اللقاء تعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة وبناء على كتاب النائب العام بشأن تقديم كافة الاستدلالات لحاملي صفة مأموري الضبط القضائي بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 ..(وال)..

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وكالة الأنباء الليبية

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