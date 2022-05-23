مصرع أربعة أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 900 ألف منزل بسبب العواصف في كندا .

أوتاوا 22 مايو 2022 (وال)- أسفرت عواصف عنيفة ضربت شرق كندا عن مصرع أربعة أشخاص وحرمان ما يقرب من 900 ألف منزل في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك من الكهرباء.
وأعلنت شرطة مقاطعة أونتاريو ، يوم أمس السبت ، سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء عاصفة عنيفة.
وأوضحت الشرطة أن شخصا قتل عندما سقطت شجرة على مقطورة كانت تؤويه في برانت بجنوب تورنتو ، بينما قتلت امرأة يتجاوز عمرها 70 عاما، كانت تسير في هذه المنطقة نفسها خلال العاصفة، جراء سقوط شجرة.
وشمالا ، في العاصمة الفدرالية أوتاوا ، قضى شخص بسبب العواصف الرعدية ، كما غرقت امرأة في الخمسينات من عمرها جراء انقلاب قارب بفعل العاصفة، في نهر يفصل أوتاوا عن غاتينو في كيبيك، وفق ما نقلت إذاعة كندا عن الشرطة المحلية.
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