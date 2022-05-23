بدعم من الاتحاد الأوروبي : انطلاق فعاليات ورشة العمل حول المشاركة في الإدارة ببلديات الجنوب والجنوب الغربي.

طرابلس 22 مايو 2022م ( وال )- شارك 13 من أعضاء البلديات المنتخبين والمستشارين وناشطي المجتمع المدني في ورشة عمل استمرت ليومين بشأن المشاركة العامة في الإدارة لبلديات ” بنت بية والحوامد ونسمة والمرج وبراك الشاطئ وأوجلة ” .

ووفقا لما نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عبر موقعه الالكتروني فأن الورشة التي عقدت بدعم من الإتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا و ليبيا والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك – تهدف إلى إقامة شراكات بين المجتمع المحلي والمجلس البلدي وتعزيز العمل التشاركي والمسؤولية المتبادلة بينهما.

كما يسعى من خلال هذه الورشة تدريب المشاركين على عقد جلسات مشاركة مجتمعية بأختيار الموضوع وتحديد أصحاب المصلحة والمسائل التقنية الأخرى.

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