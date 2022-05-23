لمواجهة التهديدات الأمنية: انطلاق الدورة التدريبية المتعلقة بأساسيات أمن الطيران المدني بطرابلس.

طرابلس 22 مايو 2022م ( وال ) – انطلقت صباح اليوم الأحد بالمركز الوطني لأمن المطارات بطرابلس الدورة التدريبية المتعلقة بأساسيات أمن الطيران المدني تحت إشراف شركة ” كولمان إنترناشيونال ” الأمريكية .

وتستهدف الدورة – التي ستستمر لمدة خمسة أيام متتالية – 12 عضوا من مصلحة الجمارك التابعين لمطارات معيتيقة وسبها وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لمصلحة الجمارك .

وتهدف الدورة إلى معرفة طبيعة التهديدات التي تواجه الطيران المدني والتدابير الأمنية اللازمة لمواجهتها وكيفية السيطرة على المنافذ داخل المطار وفهم إجراءات أمن الطيران المدني من منظور دولي وإقليمي ووطني.

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