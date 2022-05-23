وكيل وزارة الداخلية يستقبل مُستشار الأمم المُتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا

بنغازي 23 مايو 2022 (وال) _ استقبل وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم العبدلي ” مُستشار بعثة الأمم المُتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا السيّد ” سبستيان مورينو ” والوفد المُرافق له.

هذا و تبادل الجانبان وجهات النظر حول العديد من قضايا التى تخص الشأن الليبي، والمُساهمة في تسوية أمور وأوضاع المُهجرين وعودتهم لمناطقهم.

كما أبد السيّد الوكيل استعداده لتعاون وزارة الداخلية التام مع البعثة الأممية، فيما كل من شأنه منفعة للوطن والمواطن الليبي الكريم. (وال _ بنغازي) ر ع

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