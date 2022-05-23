ليبيا نيوز

فرنسا : انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يستغرق 20 عاماً.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

باريس 22 مايو 2022 (وال) – قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية “كليمان بون” اليوم الأحد ، إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي “سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاما”، مقترحا أن تنخرط كييف في الأثناء في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس “إيمانويل ماكرون” إنشاءها.

   وأضاف بون في حديث لـ”راديو جي” الفرنسي “علينا أن نكون صادقين… إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب.. ذلك ليس صحيحا.. ربما يستغرق الأمر 15 أو 20 عاما وهو وقت طويل”.

   واقترح الوزير الفرنسي أن تنخرط كييف في الأثناء في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس “إيمانويل ماكرون” إنشاءها، قائلا “في غضون ذلك، نحن مدينون للأوكرانيين… بمشروع سياسي يمكنهم الانخراط فيه”.

   ..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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