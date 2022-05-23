بايدن يدرس مسألة خفض الرسوم الجمركية على الصين

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، دراسته خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

وقال إن حكومته لم تفرض أي رسوم على البضائع الصينية، وأشار إلى أن الرسوم الموضوعة حاليًا فرضتها الإدارة السابقة وهي قيد الدراسة حاليًا.

كما حثّ منظمة أوبك على زيادة الإنتاج النفطي، وضخه في الأسواق العالمية.

يذكر أن الولايات المتحدة تواجه موجة تضخم كبيرة بسبب ارتفاع القمح والمشتقات النفطية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

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