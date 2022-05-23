ليبيا نيوز

بايدن يدرس مسألة خفض الرسوم الجمركية على الصين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، دراسته خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

وقال إن حكومته لم تفرض أي رسوم على البضائع الصينية، وأشار إلى أن الرسوم الموضوعة حاليًا فرضتها الإدارة السابقة وهي قيد الدراسة حاليًا.

كما حثّ منظمة أوبك على زيادة الإنتاج النفطي، وضخه في الأسواق العالمية.

يذكر أن الولايات المتحدة تواجه موجة تضخم كبيرة بسبب ارتفاع القمح والمشتقات النفطية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

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قناة 218 الليبية

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