ألمانيا تدعم مسار حظر النفط الروسي

دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الدول الأوروبية إلى التخلي على النفط الروسي، وقال، قبل بدء المحادثات مع القادة السياسيين والاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الاتحاد الأوروبي لم يوافق بعد على حظر النفط الروسي، مؤكدًا، في الوقت ذاته، استعداد بلاده لتطبيق الحظر بشكل فوري.

وأشار إلى أن ألمانيا تدعم مسار الحظر في حال وافقت عليه 26 دولة من أصل 27 في ظل المعارضة الكبيرة من المجر.

يُذكر أن المجر تعد أكثر دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 معارضة لفرضية حظر النفط الروسي، وذلك نظرًا لاعتمادها بشكل كبير على روسيا في تأمين وارداتها النفطية.

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