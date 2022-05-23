ليبيا نيوز

توافق أميركي فرنسي حول دعم انضمام السويد وفنلندا للناتو

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيرته الفرنسية الجديدة كاثرين كولونا، خلال مكالمة هاتفية بينهما؛ تعزيز قدرات حلف الناتو، وأفضل السبل لدعم مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف.

وذكرالمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن بلينكن اتفق مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا على أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا.

وأشار الجانبان إلى مواصلة الضغط على روسيا؛ من أجل رفع “التكاليف الباهظة” التي يتكبدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب إعلانه الحرب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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