الاتحاد الأفريقي يسعى إلى وقف التصعيد في أوكرانيا بتفعيل الحوار

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال عن زيارة سيقوم بها في الأسابيع المقبلة، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، إلى كل من موسكو وكييف، في إطار مساع لوقف التصعيد وإحلال السلام في أوكرانيا، عبر تفعيل الحوار بين الجانبين.

و أكد “سال”، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس؛ أن الموقف الأفريقي غير متحيز لأي طرف في هذا الصراع، داعيًا إلى الإسراع في وقف إطلاق النار من أجل إعطاء الحوار فرصة للنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن السنغال كانت من بين 58 دولة امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا