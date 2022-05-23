القوات الروسية تشرع في إزالة الألغام من آزوفستال بأوكرانيا

أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها دمرت اليوم وحدة أوكرانية من مدافع هاوتزر أميركية الصنع، ضمن المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لكييف، فيما لم يتسنّ التحقق من صحة المعلومات.

في سياق آخر، بدأ الجنود الروس في إزالة الألغام والحطام من أراضي مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية، بعد استسلام مئات الجنود الأوكرانيين الذين تحصنوا فيه لأسابيع.

يذكر أن مقاطع مصورة أظهرت استخدام أجهزة الكشف عن الألغام وعمليات البحث عن عبوات ناسفة، كما تم تفجير ألغام تحت السيطرة وإزالة الحطام من المصنع باستخدام الجرافات العسكرية.

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