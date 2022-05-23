أرمينيا وأذربيجان تباشران عمل لجنة لترسيم الحدود بينهما

توصل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مع الرئيس الأذري إلهام علييف، خلال اجتماع لهما في بروكسل، بحضور رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل؛ إلى اتفاق على بدء عمل لجنة لترسيم الحدود بين البلدين، وفق بيان صادر عن الحكومة الأرمينية.

وأشار باشينيان، أيضًا إلى اتفاق على عملية تهدف إلى فتح الاتصالات الإقليمية، وتضمن الاجتماع مناقشة خطة سلام في إقليم ناغورني كاراباخ، سبق وأثارت موجة من الاحتجاجات في يريفان بسبب مزاعم المعارضة بأن رئيس الوزراء باشينيان يبدي تساهلاً أكثر مما يجب.

تجدر الإشارة إلى أن البلدين قد خاضا في نهاية سبتمبر 2020 حربا استمرت على مدار 6 أسابيع قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، برعاية روسية.

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