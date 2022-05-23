روسيا تواصل مساعيها للسيطرة على دونباس بأوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت غارات جوية وهجمات بالمدفعية على عشرات الأهداف في شرق أوكرانيا، في مسعى لإحكام سيطرتها على كامل منطقة دونباس.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف إلى استهداف 4 مراكز للقيادة ونقطة اتصالات ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، و87 منطقة لتجمع القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى 7 مستودعات للذخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن صواريخ طويلة المدى أطلقت من البحر أصابت أسلحة أوكرانية في محطة سكة حديد مالين في غرب أوكرانيا أثناء نقلها إلى الشرق.

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