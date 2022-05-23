طرابلس 23 مايو 2022 م ( وال ) نشرة الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الإثنين 23 / 05 / 2022 وخلال اليومين القادمين كما نشرها المركز الوطني للارصاد الجوية .

وجاء في النشرة ” إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق خاصةً المناطق الغربية والخليج بحيث تكون الأجواء صيفية بينما تبقى معتدلة نسبياً على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وتتكاثر السحب من حين لإخر هذا اليوم ويوم الغد على مناطق أقصى الجنوب الغربي ( غات وماجاورها ) مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحياناً خلايا رعدية.

يتوقع مركز الارصاد الجوية : أن يستمر الإرتفاع التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الغربية خلال هذا الأسبوع وتتراجع درجات الحرارة تدريجياً بداية من مساء يوم الخميس القادم.