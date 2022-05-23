زعيم حزب العمال في أستراليا يؤدي اليمين رئيسا للوزراء

أدى زعيم حزب العمال الأسترالي، أنتوني ألبانيسي، اليمين الدستورية ليصبح رئيس الوزراء ال 31 في تاريخ البلاد، منهيًا 10 سنوات من حكم الائتلاف المحافظ، فيما من المرتقب أن يعلن الاثنين تشكيلته الحكومية، مدعومًا بحزب الخضر والمستقلين المهتمين بالمناخ.

وتعهد ألبانيسي، بتغيير الطريقة التي تدار بها السياسة في أستراليا، فيما سيتوجه اليوم إلى طوكيو لحضور قمة مجموعة الحوار الأمني الرباعي مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسي وزراء اليابان والهند.

وتلقى رئيس الحكومة الجديد، التهاني من عدد من قادة العالم، بينهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وجاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا المجاورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا