نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاثنين.

طرابلس 23 مايو 2022 م ( وال ) نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الاثنين 23–05–2022م والصادرة عن مركز الارصاد الجوية .

ملخص عام : ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصةً على المناطق الغربية.

= المنطقة من رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

السماء صافية بوجه عام . والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-35)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

– السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24-28)مْ, وتصل إلى(33 ) مْ على الخليج والواحات، وتسجل إرتفاع تدريجي يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

– السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق أقصى الجنوب الغربي ( غات والمناطق المجاورة لها ) مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-39)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

– السماء صافية بوجه عام والرياح متغيرة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-35)مْ، وتسجل إرتفاع طفيف من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الاثنين الساعة(20:04)

شروق الشمس ليوم الغد الثلاثاء سيكون على تمام الساعة (06:02)