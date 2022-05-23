مفوضية اللاجئين تعلن نزوح 100 مليون من ديارهم.. بسبب الحروب والاضطهاد

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 100 مليون شخص نزحوا عن ديارهم في جميع أنحاء العالم؛ نتيجة تعرضهم للعنف والصراع والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت المفوضية أن الحرب الروسية في أوكرانيا كانت من أبرز العوامل التي رفعت هذا الرقم، حيث لفت المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، في بيان، إلى أن الرقم المسجل قياسي.

وأشار جراندي إلى أنه ما كان يجب أن يتم تسجيل هذا الرقم على الإطلاق، وقال إن ذلك يمثّل دعوة للانتباه لحل ومنع النزاعات المدمرة، وإنهاء الاضطهاد، ومعالجة الأسباب الكامنة التي تجبر الأبرياء على الفرار من ديارهم”.

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