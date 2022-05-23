بايدن يجدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان

أكد الرئيس جو بايدن التزام بلاده التام بالدفاع عن اليابان، وسط التوترات مع الصين وتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك أثناء لقائه رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، خلال زيارة لطوكيو محطته الثانية في جولة آسيوية، بدأها في كوريا الجنوبية.

وأعرب جو بايدن أيضًا عن تأييده أن تصبح اليابان عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، في إطار الدعوات لإجراء إصلاحات على المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الرئيس الأميركي تشمل أيضًا اجتماعات مع قادة مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، اليابان والهند وأستراليا.

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