ليبيا نيوز

بايدن يجدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الرئيس جو بايدن التزام بلاده التام بالدفاع عن اليابان، وسط التوترات مع الصين وتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك أثناء لقائه رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، خلال زيارة لطوكيو محطته الثانية في جولة آسيوية، بدأها في كوريا الجنوبية.

وأعرب جو بايدن أيضًا عن تأييده أن تصبح اليابان عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، في إطار الدعوات لإجراء إصلاحات على المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الرئيس الأميركي تشمل أيضًا اجتماعات مع قادة مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، اليابان والهند وأستراليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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