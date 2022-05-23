الجمعية النوعية لمربي النحل تحي اليوم العالمي للنحل.

طرابلس 23 مايو 2022 م ( وال ) أحيت الجمعية النوعية لمربي النحل اليوم العالمي للنحل ودوره الهام كغداء للإنسان.

و يُعَدّ النحل من الحشرات التي لها تأثير كبير في الإنسان، فهي مخلوقات تعمل بجد، وتصنع العسل المفيد للبشر، بالإضافة إلى تأثيرها على نواحٍ أخرى من حياة الإنسان،.

والنحل له دور في تلقيح المزروعات فهو يُلقح أكثر من 90% من المحاصيل الزراعية المختلفة مثل الكيوي، والقرنبيط، والتفاح، والبطيخ، والكرفس، والأفوكادو، والخيار، والحمضيات، والعنب البري، والتوت البري، والكرز، وغيرها،.

يُعدّ النحل هو الكائن الوحيد القادر على إنتاج العسل، و العسل غذاء مهم، وله فوائد طبية عدة؛ إذ يساعد على الوقاية من السرطان، وأمراض القلب، واضطرابات الجهاز الهضمي، والسكري،

كما يقلّل العسل من السعال، ويعزز الأداء الرياضي، ويشفي الجروح، .

وتعمل الجمعية على مساعدة النحالين وتنظيم معارض ومشروعات لتربية النحل وتقنين استيراد العسل ووضع ضوابط حيال تذفق انواع من الاعسال مجهولة المصدر .