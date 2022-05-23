نائب الرئاسي عبدالله اللافي يُشارك في لقاء عمل حول جمع السلاح ودمج المقاتلين المنعقد في طليطلة الإسبانية

طليطلة 23 مايو 2022 (وال)- شارك النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي، في لقاء العمل حول جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا، بحضور عدد من سفراء الدول الصديقة بمدينة طليطلة الإسبانية.

هذا وشارك اللافي في اللقاء الذي نظمته وزارة الخارجية الإسبانية، والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مركز طليطلة الدولي للسلام، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على رأس وفد ضم وزيري الداخلية والعمل، ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس الأركان العامة، ولجنة 5+5.

وشدد السيد عبد الله اللافي على أهمية تنظيم لقاء العمل خلال هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشددًا على أن برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في دول ما بعد الحرب، يعتبر من أهم برامج بناء السلام فيها.

وأشاد السيد عبد الله اللافي بتجربة الأمم المتحدة في هذا الإطار، لنجاح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين الذي وضعت له قواعد ونظم ومعايير لاستعادة الأمن في دول ما بعد النزاع.

وأكد السيد عبد الله اللافي على ضرورة خلق نوع من الثقة بين المقاتلين والقيادات السياسية؛ في استجابتهم لأي جهود تُبذل في إطار جمع السلاح من خلال المنظومة الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار، في إشارة لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لبناء جسور الثقة بين المواطن والدولة من خلال مشروع المصالحة الوطنية، وإلتزامه بدعم التوافق بين الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم. (وال) ح س/ ر ت

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