قوة تابعة للواء 53 مشاة مستقل تنفذ دوريات صحراوية لتأمين مناطق خط النهر الصناعي وخطوط الكهرباء.

طرابلس 23 مايو 2022 ( وال ) – نفذت قوة تابعة للواء 53 مشاة مستقل عدد من الدوريات الصحراوية لتمشيط السهول والوديان في المناطق الممتدة من ( طريق القلعة ابوقرين ،وحوش الملح ،وكوربة ابيرت الحسون ) وذلك بناء على التكليف الصادر من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” .

وأوضح المركز الاعلامي لرئاسة الاركان العامة على صفحته الرسمية ان عملية التمشيط تهدف لتأمين المنطقة من أي اختراق من الجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون،و مراقبة موارد خط النهر، وخطوط الكهرباء في هذه المناطق .

وأضاف المركز بعد خروج عدد من الدوريات الصحراوية، تم تمشيط المنطقة بالكامل .

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