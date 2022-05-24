قصف روسي عنيف على دونباس الأوكرانية

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول العالم على ممارسة المزيد من الضغوط على موسكو، متهمًا الدول بعدم استنفاد العقوبات، مجددًا دعواته السابقة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا بهدف ردع الدول الأخرى عن استخدام “القوة الغاشمة” لتحقيق أهدافها.

وطالب الرئيس الأوكراني، في كلمته أمام قادة الأعمال في العالم المجتمعين في منتدى دافوس، بفرض حظر نفطي وإغلاق جميع البنوك الروسية ووقف كل الأنشطة التجارية معها، كما دعا إلى انسحاب الشركات الأجنبية بالكامل من روسيا، وعزل قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي عن الغرب.

وتزامنًا مع كلمة زيلينسكي عبر رابط فيديو أمام المنتدى الاقتصادي العالمي؛ أعلن الجيش الأوكراني أنه صد هجوما روسيا على مدينة سيفيرو دونيتسك، التي باتت هدفا رئيسيا للهجوم الروسي بعد استسلام مدينة ماريوبول الساحلية، وهي واحدة من آخر المناطق في لوجانسك التي لا تزال خارج سيطرة روسيا، فيما تستمر محاولات موسكو تطويق القوات الأوكرانية وإحكام السيطرة على منطقتي لوجانسك ودونيتسك اللتين تشكلان إقليم دونباس.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستدرس عروض استئناف العلاقات مع الغرب، وتفكر فيما إذا كان ذلك ضروريا، لكن تركيزها منصب على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، وهو هدفها الرئيس، في ظل تعنت الغرب بقراراته.

أما الرئيس الأوكراني زيلينسكي فقد أبدى استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شريطة أن يكون محور اللقاء بحث إنهاء الحرب. منوها بأن أي فكرة عن استعادة شبه جزيرة القرم بالقوة، ستؤدي إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى والمصابين

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