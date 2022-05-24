حظر أوروبي على النفط الروسي في غضون أيام

في إطار المساعي الأوروبية للتخلص من الحاجة للنفط والغاز الروسي، أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى إجماع خلال أيام على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، تضع حدًا للاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية.

وحذر روته، في مؤتمر صحفي مشترك في دبلن مع نظيره الايرلندي مايكل مارتن، من أن الاستمرار باستيراد النفط من روسيا يسهم بصورة مباشرة في تمويل حرب بوتين المروعة، بحسب وصفه.

ورجح تحقيق إجماع أوروبي على فرض حزمة العقوبات الجديدة.

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