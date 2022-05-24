ليبيا نيوز

حظر أوروبي على النفط الروسي في غضون أيام

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار المساعي الأوروبية للتخلص من الحاجة للنفط والغاز الروسي، أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى إجماع خلال أيام على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، تضع حدًا للاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية.

وحذر روته، في مؤتمر صحفي مشترك في دبلن مع نظيره الايرلندي مايكل مارتن، من أن الاستمرار باستيراد النفط من روسيا يسهم بصورة مباشرة في تمويل حرب بوتين المروعة، بحسب وصفه.

ورجح تحقيق إجماع أوروبي على فرض حزمة العقوبات الجديدة.

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قناة 218 الليبية

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