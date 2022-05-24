ليبيا نيوز

تعهد من الحلفاء بتقديم حزم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى أن 20 دولة من الحلفاء تعهدت بتقديم حزم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، وذلك خلال اجتماع افتراضي عقد أمس بهدف تنسيق تزويد كييف بالأسلحة.

وذكر أوستن، عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعي الخاصة بأوكرانيا، أن الجميع يدرك مخاطر هذه الحرب، واستنادًا إلى ذلك تقرر تقديم حزم المساعدات الجديدة، ومنها الدانمرك التي وعدت بتقديم راجمة صواريخ هاربون وصواريخ للدفاع عن الساحل الأوكراني.

وخلال الاجتماع ذاته؛ جدد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي التأكيد على أن إدخال الولايات المتحدة أي قوات أمريكية إلى أوكرانيا ما زال “أمرًا بعيدًا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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