أمر اعتقال بحق الرئيس السابق يانوكوفيتش بتهمة الخيانة

أصدرت محكمة أوكرانية أمرا باعتقال الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش لاتهامه بالخيانة، على خلفية توقيعه ميثاق خاركيف عام 2010، والذي سمح لروسيا بالاحتفاظ بأسطولها في البحر الأسود، ومكّنها من تمديد عقد استئجار منشآت بحرية في شبه جزيرة القرم.

يواجه يانوكوفيتش الذي فر إلى روسيا في 2014 بعد احتجاجات حاشدة، بالفعل حكمًا غيابيًا بالسجن 13 عامًا بتهمة الخيانة.

واعتبر مكتب النائب العام الأوكراني أن ميثاق خاركيف يعتبر خرقًا للدستور وقوض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وحصانة دفاعها وأمنها الاقتصادي، ومكّن روسيا من زيادة عدد القوات التي كانت لديها في أوكرانيا.

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