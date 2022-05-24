رواندا.. اتهامات لجيش الكونغو بقصف منطقة حدودية

اتهمت رواندا جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة لأراضيها، بشن هجوم قصف خلاله منطقة موسانزي شمال البلاد، متسببًا في إصابة “العديد من المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وذكرت وزارة الدفاع الرواندية، في بيان، أنها طلبت من آلية التحقق المشتركة الموسعة، التحقيق في مهاجمة أراضيها.

وتتمثل هذه الآلية في مجموعة خبراء عسكريين من المنطقة يراقبون الحوادث الأمنية ويحققون فيها.

ومن شأن هذا الحادث المزعوم أن يؤدي إلى تأجيج التوتر في العلاقات بين البلدين، اللذين يتبادلان الاتهامات منذ فترة طويلة بدعم جماعات مسلحة.

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