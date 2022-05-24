الاحتفال بافتتاح مدرسة للتعليم الاساسي بمنطقة اسبيعة

اسبيعة 24 مايو 2022 م ( وال ) نظمت مراقبة التربية والتعليم إسبيعة احتفالية بمناسبة إنتهاء صيانة مدرسة شهداء أبي عرقوب الثانوية للبنات وإعادة تأهيلها للدراسة ..
وحضر الحفل مدير مكتب المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية بوزارة التربية التعليم بشير الخبولي ” ومراقب التربية والتعليم بلدية سيدي السائح ” إبراهيم المرجيني ” ومدير مكتب الخدمة الأجتماعية والصحة المدرسية.بمراقبة تعليم سيدي السائح عمار اللأفي ورئيس شؤون العاملين بمصلحة المرافق التعليمية بالوزارة الصديق إنصير وأعضاء المجلس البلدي إسبيعةومدير مكتب التفتيش التربوي النواحي الاربع ومدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية .وعدد من مراسلي الصحف ووسائل الاعلام .
والقيت خلال الاحتفالية كلمات بهذه المناسبة أشادت بروح التعاون وهذا الانجاز التربوي التعليمي الهام خدمة لابنائنا الطلبة والطالبات بمنطقة اسبيعة وما جاورها .
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