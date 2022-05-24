مقتل 14 وفقدان أكثر من 50 في انقلاب قارب يحمل لاجئين روهينغا.

كوالالمبور 24 مايو 2022 (وال) – لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم في حادث انقلاب قارب كان في طريقه إلى ماليزيا وعلى متنه نحو 90 شخصا من اللاجئين الروهينغا، بينهم أطفال، قبالة سواحل ميانمار بسبب الطقس السيئ.

وقالت وسائل إعلام إن الحادث وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن هناك أكثر من 50 شخصا لازالوا في عداد المفقودين، فيما تم إنقاذ 20 ناجيا في منطقة أيياروادي بميانمار.

ونقلت صحيفة “أيياروادي تايمز” عن ناجين القول إن “القارب، الذي كان متوجها إلى ماليزيا، واجه مشاكل بعد يومين من مغادرته ولاية راخين في ميانمار في 19 مايو”.

وتقدر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عدد النازحين من الروهينغا بـ 148 ألفا ، يعيش الكثير منهم في مخيمات فيما فر أكثر من 730 ألفا إلى بنجلادش في 2017 هربا من حملات إبادة جماعية في مينمار.

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