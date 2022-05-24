ليبيا نيوز

تعهد ألماني بدعم عسكري ومالي طويل الأمد للنيجر

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتقديم دعم عسكري ومالي طويل الأمد للنيجر؛ بهدف تعزيز جهودها الرامية لمحاربة المتشددين الإسلاميين في غرب أفريقيا، وذلك خلال زيارة له ضمن جولته الأفريقية الأولى.

أشاد شولتس، في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس محمد بازوم عقب تفقده جنودًا ألمان يعملون على تدريب القوات الخاصة في النيجر، بالدور الذي تضطلع به النيجر في استضافة القوات الخاصة الأوروبية منذ تدهور العلاقات بين القوى الغربية والمجلس العسكري الحاكم في مالي المجاورة.

وألمح المستشار الألماني إلى إمكانية تمديد مهمة جنود بلاده التي كان مقررًا أن تنتهي هذا العام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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