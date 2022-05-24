السودان.. تحذيرات أميركية من التعامل مع شركات مملوكة للجيش

أصدرت وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والعمل الأميركية تقريرا بشأن الأعمال في السودان، سلطت من خلاله الضوء على مخاطر السمعة المتزايدة للشركات والأفراد الأميركيين الذين يقومون بأعمال تجارية مع شركات سودانية مملوكة للدولة، أو يسيطر عليها الجيش.

لفت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إلى أن هذه المخاطر تنبع، من تصرفات مجلس السيادة وقوات الأمن التي تحمل إساءات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المحتجين.

وذكر أن هذه الانتهاكات كانت موجودة قبل الانقلاب العسكري لكنها تفاقمت بعد الاستيلاء على السلطة.

وشدد البيان على التزام الولايات المتحدة بدعم تطلعات الشعب السوداني إلى انتقال سياسي بقيادة مدنية وإلى حكومة منتخبة.

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