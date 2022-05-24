إصابة 3 فلسطينيين واعتقال آخر أثناء اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم جنين.

جنين 24 مايو 2022 (وال) – أُصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم الثلاثاء واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة..

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وحاصرت منزلا في منطقة الهدف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة، أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا خلال عملية الاقتحام، أحدهم بالرصاص الحي في الركبة، وآخر بالشظايا في الأطراف العلوية، وإصابة ثالثة برضوض، وجري نقلهم إلى إحدى المستشفيات، لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال عبثت بمحتويات منزل الطوباسي، واعتقلت الأسـير السابق محمد حسام الطوباسي أبو العود، وهو شقيق الأسـير سعيد الطوباسي المحـكوم بالسّجن المؤبد 31 مرة و50 عاما.

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